„Alguses lõigi rivist välja kui vanem meesterahvas seadis kahtluse alla minu olemasolu või jutu. Kui täna keegi seda teeb (õnneks pole seda enam ammu juhtunud), siis ma ei lase end heidutada. See on tema probleem, kui ta ei suuda võtta vastu juttu, mis tuleb naise suust. Minu roll ei ole teda ümber veenda,“ räägib Miina Karafin. Ta on Nordeconi äritehnoloogia juht. Naine ehitusmaailmas.