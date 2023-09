FOTOD | Standardi sisustatud Hilton Munich Airport võitis prestiižse auhinna

Hilton Munich Airport asub Müncheni lennujaama terminalide 1 ja 2 vahel ning pakub külaliste mugavuse huvides kiiret juurdepääsu lennujaama. Hotellis on kokku 550 tuba, sealhulgas 43 luksuslikku sviiti, et pakkuda külalistele tipptasemel majutust.

„Standard on võitnud mitmete maailma tuntud ettevõtete usalduse, kuna suudame filigraanselt sisustusprojekte ellu viia alates tootearendusest kuni paigalduseni. Sellised auhinnad on tunnustus Standardi mööbli kvaliteedile ja meeskonnale, sest suurepärane mööbel on iga hotelli lahutamatu osa,“ sõnas Standardi juhatuse liige Jonatan Karjus.

„Meil on suur au saada see prestiižne auhind Luxury Lifestyle Awardsilt,“ ütles Hilton Munich Airport juhataja Markus Hussler Luxury Lifestyle Awards’ile. „Meie meeskond on pühendunud oma külalistele Saksamaal viibimise ajal unustamatu elamuse pakkumisele ja meil on hea meel, et saame oma pingutuste eest tunnustust.“