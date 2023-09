Hugo Boss, James Bond ja Standard - kes neid ühendab? Disainiööl sisustustrende tutvustav maailmakuulus disainer Kai Stania

Austriast pärit auhinnatud disainer otsib oma töös esteetika ja funktsionaalsuse sümbioosi. Ta on töötanud alates 1990-ndatest brändidele nagu Team7, Wittmann ja Bene. Muuhulgas on ta disaininud pastaka Hugo Bossile ja tema looming on jõudnud James Bondi „Quantum of Solace“ filmi vahendusel kinoekraanidele üle kogu maailma.