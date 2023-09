Eritellimusel valminud või poest ostetud mööbel: 6 asja, millele enne otsuse tegemist mõelda

Eritellimusel valmistatud mööbli ilmne eelis on see, et saad täielikult kontrollida kõiki aspekte: proportsioonid, materjal ja viimistlus, eelarve. Ent ka poest ostetud mööblil on oma plusse. Olenemata sellest, kas see on diivan, laud või voodi, on see üldiselt „madala riskiga“ – see, mida näed, on ka see, mida saad.

1. Vorm ja funktsioon

Kui otsid kindlat välimust, stiili või isegi funktsiooni, tuleb ilmselt valida eritellimusel valminud mööblitükk. Samuti saad nii suurema tõenäosusega unikaalse eseme - rändavad ideed ja trendid ju hetkega üle maailma ning masstoodanguga on keerulisem olla ja jääda ainulaadseks.

Eksklusiivsus on muutunud uueks luksuseks. Mis saab olla eksklusiivsem kui eritellimusel või käsitööna valmistatud ese? Saad valida värve ja materjale ning tagada ka optimaalse suuruse, kuju ja proportsiooni. Eritellimusel valmistatud mööbliese võimaldab luua just sulle sobiva eseme.

2. Kiirus

Kas vajate mööblieset kohe või on sul aega oodata? Tavaliselt nõuab mööbel, mis ei ole poes kohe olemas, 8 kuni 12-nädalast tarnegraafikut. Eritellimusel võib see isegi kauem aega võtta, sest järjekorrad on sageli pikad. Seega, kui sul on mööblieset kohe vaja, pead ilmselt sobiva eseme siiski poest või teiselt ringilt leidma.

3. Kvaliteet

Kui valid eritellimusel valminud mööbli, otsi parimad meistrimehed ning tee materjalidele ja viimistlusele kvaliteedikontroll. Ei ole harvad olukorrad, kus küll pakutakse eritellimusel valmistatud tooteid, kuid siis tõlgendatakse disaini või stiili valesti ja tulemuseks on mööbliese, millega sa rahul ei ole.

Poest ostes saad garanteeritult täpselt selle, mille eest maksad. Küll aga võib poest ostetud ese olla odavalt valmistatud, nii et on oht, et see laguneb. Masstootmisel loodud mööblil ei ole kindlasti sama kvaliteet ja vastupidavust kui eritellimusel valminud esemel.

4. Hind