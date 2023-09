7 üllatavat viisi, kuidas münti majapidamises kasutada

1. Isetehtud majapidamisvahend

2. Prügikasti põhjas värske lõhna saamiseks

Prügikasti põhja piparmündiõli lisamine pakub sama efekti kui lõhnavad prügikotid. Lihtsalt pane õli vatitikule ja aseta see prügikoti alla, et ebameeldivaid lõhnu maskeerida.

3. Eeterlike õlide difuuseris

4. Imeliselt lõhnav dekoratsioon

Münditaim näeb kodus suurepärane välja. Eriti kui see on istutatud kaunisse anumasse. Ja muidugi on tore, kui münt on toiduvalmistamiseks kohe olemas.