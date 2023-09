Kui puhas on su kraanivesi tegelikult? Aitame valida kvaliteetset veepuhastussüsteemi

Kõige lihtsam lahendus on filterkann kööki või kontorisse, kus tarbitakse korraga 1–2 liitrit vett. Puhta vee saamiseks peab kindlasti kasutama kvaliteetset veefiltrit. Filtri aga teeb heaks filtritäidis ehk sorbent. Aquaphori veefiltrites kasutatakse kolmekümmet patenteeritud leiutist, nende hulgas on ka ioonivahetuskiud Aqualen, mis peab kinni mitte ainult orgaanilisi ühendeid, rauda ja raskmetalle, aga ka teisi kahjulikke lisaaineid, samas pehmendab vett ning hoiab ära katlakivi tekke. Puhastamist vajav vesi liigub läbi ülitiheda sorbendi, mis tänu oma tihedusele puhastab vee põhjalikult. Eestis toodetud veefiltrid eemaldavad veest 44 eri liiki saasteaineid, sealhulgas kloori, pliid, pestitsiide, naftaosakesi jms.

Vesi võib olla liiga rauarikas, sisaldada erinevaid saasteaineid, mangaani, vesiniksulfiidi, sooli, raskmetalle, orgaanilisi ühendeid, radionukleiide, baktereid, kloori või klooriühendeid. Olenevalt kogusest võivad need põhjustada tõsiseid tervisehädasid. Vees võib leiduda ka ravimijääke ja hormoone, mida siiani ei ole väga proovitudki eemaldada, sest vastav tehnoloogia on kulukas.

Puhas vesi peaks olema kättesaadav, kus tahes me ka ei viibiks – olgu suvekodus maal või mõnes linnas, kuid igal pool ei ole joogivee kvaliteet veel jõudnud tarbijate soovitud tasemele. Mõnikord saab sellest aru ainuüksi maitsmisel, teinekord aga ei tuvasta maitsemeel kõike. Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et põhjaveest võib leida mitmesuguseid kahjulikke kõrvalaineid. Isegi kui ühel päeval on vesi puhas, võib see hetkega muutuda.

Läbimurre veefiltreerimises – J. Shmidt 500 on nagu veepuhastussüsteem kaasaskantaval kujul!

Uue põlvkonna elektrooniline filterkann J. Shmidt 500, millesarnast teist maailmas praegu pole, ühendab uuenduslikul kombel valamualuste veepuhastussüsteemide võimsuse ning on mugavalt kaasaskantava kannu kujul. See tagab vee puhtuse kuni 0,1 mikronini!

Lihtsamalt öelduna tähendab see seda, et J. Shmidt 500 filterkann eemaldab joogiveest bakterid, parasiidid, taimede õietolmu, samuti kloori suhtes resistentsed tsüstid.

Mis veel parem – J. Shmidti veefilterkann vähendab lubjasisaldust sinu vees niivõrd, et edaspidi tuleb sul kodumasinate puhul oluliselt vähem katlakivi pärast muretseda.

J. Shmidt 500 on mugav võimalus ajutise majutuse, ärireisi või pika puhkuse korral. Elektrooniline süsteem filtreerib vett kiirusega kuni üks liiter minutis ja töötab pikka aega ilma laadimiseta. Tänu nüüdisaegsele ja vastupidavale materjalile – Tritani™ kopolüester – on süsteem vastupidav löökidele ning kukkumistele.

Seadet saab laadida nagu nutitelefoni: lihtsalt ühenda ülemine paneel kaabli abil USB-pessa. Nupu juures asuvad märgutuled tuletavad sulle õigel ajal meelde, et ressurss on otsakorral.

Milline veepuhastussüsteem oleks sobilik, kui peres on beebi?

Beebi organism on eriti õrn ja vastuvõtlik, mistõttu on väga oluline, et väikelapse joogivesi oleks puhas. Beebide jaoks tuleks vett kindlasti filtreerida. Sellega hoiame ära vähemalt suurema osa saasteainetest, mis võivad tema joogivette sattuda ja meie kõige kallimale halba teha. Näiteks võimsa RO-102S Morioniga jätkub alati piisavalt puhast, pehmet ja maitsvat vett nii joomiseks, kokkamiseks, beebitoitude valmistamiseks kui ka kodumasinate tarbeks.