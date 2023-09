12 imelist värvikooslust, millega sügisel kodu värskendada

9. Punane ja pruun

Rustikaalsed pruunid puidutoonid ja sügislehtedest inspireeritud erepunane varjund annavad kokku kauni sügisese värvipaleti. Kasuta palju neutraalseid toone, et tasakaalustada punase küllastust.

10. Oranž ja kuldne

11. Tolmune roosa ja roheline

Loo nende kahe värviga kutsuv atmosfäär. Tolmune roosa ja roheline tekitavad nostalgiatunde, eriti kui need on maandatud sooja pruuniga, kombineeritud messingaktsentidega ning esile tõstetud traditsioonilise mustrilise tapeediga.

12. Pleekinud punane ja hall

Sega jahedat halli pleekinud punasega, et saada sügiselt õdus ruum. Kuna selle hooaja eesmärk on muuta kodu eriti soojaks ja külalislahkeks, lisa tekikihid ja vaip, et luua pingevaba tunne.