Noor kunstnik Santa Zukker: uusarendustes elavad noored eelistavad abstraktset kunsti

„Ruumis hakkab mängima see, kuidas inimene maaliga suhestub,“ jätkab Santa, kes praegu õpib Eesti Kunstiakadeemias kunstiteadust. „Mõni inimene tunneb, et talle sobib väike merevaade. Teine jälle ütleb kohe, et elab mere ääres ning soovib hoopis midagi suurt ja abstraktset,“ jätkab ta. Naise jaoks on oluline valikuvõimalus - et see oleks olemas nii temal endal kui vaatajal.