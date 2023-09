Garderoobi hiilivad sügisrõivad! Milliseid nutikaid nippe annab sisekujundaja suveriiete ja -jalatsite hoiustamiseks?

Hakatuseks tuleks mõelda, kuhu on kodus võimalik asjad hoiule panna. Rõivad ja jalanõud tunnevad end kõige paremini ühtlaselt kuivas keskkonnas ja toatemperatuuril, seega tuleks neid võimalusel hoida eluruumides, mitte keldris või pööningul.

Kus asju hoida?

Kodus, kus on vähe ruumi, võib hooajarõivaid hoida näiteks voodi all. „Voodialuse panipaiga loomiseks sobivad suurepäraselt läbipaistvad hoiukastid – eriti need, millel on rattad all ja mida on seetõttu mugav voodi alt kätte saada,“ rääkis IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro.

Ilmselt on riidekapp üks kodu väheseid osi, mis on tervenisti mõeldud asjade hoidmiseks, nii et sisekujundaja sõnul on oluline see ruum võimalikult nutikalt ära kasutada. See kehtib eriti ülemiste riiulite kohta, kuhu on tavaliselt küll raske ulatuda, kuid mis pakuvad tõhusat täiendavat hoiuruumi. Näiteks saab sinna paigutada hoiukastid hooajarõivaste või spordivahenditega.

Nii hoiukastides kui ka riiulitel on hooajarõivaid mugav hoiustada vaakumkottides, mis võtavad väga vähe ruumi. „Selleks ei ole vaja teha muud, kui asetada oma asjad vaakumiga suletavasse kotti ja õhk välja lasta – ja need kotid muutuvad sekunditega lamedateks,“ selgitas Castro.

Milliseid hoiukaste kasutada?

Rõivaste hoidmiseks sobivad suurepäraselt pappkastid või kangast hoiukastid, mis lasevad õhku läbi. Rõivad võiks pakkida eraldi, et neid oleks lihtne üles leida. Näiteks paigutada särgid, püksid ja jalatsid eri kastidesse.

„Rõivaste hoiustamiseks võib vabalt kasutada ka kohvreid. Esiteks on nad just rõivaste hoidmiseks loodud ja teiseks võtavad need ka ise parajalt ruumi, seega on nende kasutamine panipaigana kahekordne võit. Kui kasutad vanemaid kohvreid või kotte, vooderda nad pehme paberiga ja kasuta putukaid peletavaid seedriklotse või lavendlit,“ soovitas sisekujundaja.