Ahvatlev pakkumine teie kodumajapidamisele – Xiaomi X10 sarja robottolmuimejad

Roboti Xiaomi Robot Vacuum X10 alaosale saab kinnitada spetsiaalse veepaagi ja lapi – pidevalt niisutatav lapp puhastab mustusejäägid, mis jäid robottolmuimejal imemata. Saate valida erinevaid režiime: kui robot puhastab vaipa – töötab ainult tolmuimemise seade, kui see puhastab põrandat – töötavad nii tolmuimeja kui ka niiske lapp, kui tuleb põrandat vaid niiskelt pühkida – töötab ainult niiske lapp. Lapi niiskust reguleeritakse, doseerides vett vastavalt põranda tüübile. Doseerimisastmeid on kolm: nt kui ruumi põrand on plaaditud, juhitakse lapile rohkem vett ja puitpõranda korral – vähem vett, et vältida põranda liigmärgumist. Muidugi tuleb lappi korrapäraselt pesta.

Peamine erinevus Xiaomi Robot Vacuumi mudelite X10 ja X10+ vahel on erinev põrandapesutase. Just selle pärast on roboti X10+ jaam kõrgem. Mõlemat neist võib pidada põrandat pesevaks robotiks ja mõlemal on selleks spetsiaalsed lapid, kuid roboti X10+ puhul ei ole see kirjeldus ammendav.

Millal on vaja Xiaomi X10+ robotit ja millal on Xiaomi X10 piisav variant?

Mõlemad Xiaomi X10 sarja robotid ei ime üksnes hästi tolmu, vaid ka meie kodus patseeriva setteri karvu – neile on sisse ehitatud võimas tolmuimeja, mis tavarežiimis imeb tõhusalt, ning need orienteeruvad kodus kiiresti ja hästi. Aga nüüd vaadelgem erinevusi.

Mõlema roboti imemisvõimsus on 4000 Pa. See on piisavalt suur, et teha nii põrandad kui ka vaibad tolmust puhtaks. Tolmu kogub kokku põhihari, põranda servad puhastab külghari. Valikus on neli imemisrežiimi: vaikne, standardne, tugev ja turbo. Mõlemal on suur, 5200 mAh mahutavusega aku, mõlemad tolmuimejad tühjendavad jaama naastes automaatselt oma tolmumahutid – tolm imetakse jaamas asuvasse ühekordsesse tolmukotti (seda toimingut saab ühe koti puhul teha kuni 60 korda).

Oleks loogiline mõelda – kui on robottolmuimeja X10+ versioon, peab olema ka X10 põhiversioon. Minu meelest tekib kõigil, kes võrdlevad kahte sarnast robottolmuimejat, mille mudelite tähistuses on samad tähed ja numbrid, loomulik küsimus: miks on hinnavahe nii suur? Seda seetõttu, et ei ole üksnes palju sarnasusi, vaid ka põhimõttelisi erinevusi.

Xiaomi X10+ mudelil on kaks pöörlevat ja vastu põrandat surutavat lappi, mida roboti spetsiaalses õõnsuses oleva veega pidevalt niisutatakse. Need puhastavad põrandat palju tõhusamalt, nii et robot Xiaomi X10+ on universaalsem koduabiline. Jaama naastes ei tühjenda Xiaomi X10+ robot üksnes tolmumahutit, vaid peseb ja kuivatab ka lapid, valab roboti paagist musta vee välja ja asendab selle puhta veega. Xiaomi X10+ on täisautomaatne tolmu imev ja põrandat pesev robot, aga Xiaomi X10 on automaatne robottolmuimeja, mis võib põrandat ka niiske lapiga pühkida.

Siin selguvadki valiku prioriteedid: kui teie kodus domineerib vaipkate, piisab teile Xiaomi X10 robottolmuimejast: see puhastab hästi vaipu ja pühib lapiga seal, kus vaipa ei ole, aga kui tubades on vähe vaipu, ei tule üksnes tolmu imeda, vaid sageli on vaja ka põrand puhtaks pesta – robot Xiaomi X10+ on sel juhul ratsionaalsem valik.

Veel üks huvitav nüanss: kui te elate kahekorruselises majas, siis on magamistoad loomulikult teisel korrusel (tavaliselt on seal rohkem vaipu ja põrand on puhtam kui köögis või esikus) ning elutuba, köök jms asuvad esimesel korrusel (seal on vähem vaipu ja rohkem põrandapinda, rohkem plekke, väljast sisse toodud muda või muud mustust). Sel juhul soetage mõlemad robotid: Xiaomi X10 töötab ülakorrusel, Xiaomi X10+ – esimesel korrusel.

Kas teie meelest on kahe roboti ostmine ebaloogiline? Ja mina ütlen teile: üht robotit ja selle jaama pidevalt ühelt korruselt teisele tirida on ebaloogiline. Lisaks arvutagem: mõlema roboti ostmine läheb maksma umbes 1180 eurot. Praktiliselt teeb see välja samapalju, kui osta teise tootja kõrgklassi põrandapesurobot, kuid Xiaomi Robot Vacuum X10+ on kõrgklassi põrandapesurobot, mis oma jõudluse ja töökindluse poolest ei jää alla palju kallimatele toodetele.

Kuidas Xiaomi X10 sarja robotid orienteeruvad?