Nõudepesumasina filter

Määrdunud nõudepesumasina filter võib takistada sellel oma tööd hästi tegemast. Kui märkad, et nõud ei lähe masinas puhtaks, on see hea vihje, et filtrit on vaja puhastada. Muidugi on vanu masinaid, millel neid ei pruugi olla, kuid kõigil uuematel mudelitel on see nõudepesumasina põhjas asuv võrgukonteiner. Oma nõudepesumasina kohta saad kõige paremini infot tootja juhistest.