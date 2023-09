ELAVAD KODUD | Piirideta DIY-entusiast: teist sellist disainkodu Volta loftides ei ole

Liis Leidla-Stahl on oma perega Volta loftides elanud neli aastat. „Kodu valimisel vaatame alati, et elutoas oleks midagi erilist,“ räägib naine. Erilist on siin korteris küll ja veel! Maast laeni akende, 4,6 meetri kõrguste lagede ja rõdudega elutuba on tõeline vaatamisväärsus. Lugemisnurga ja salajase peidupaigaga kahekordne voodi lastetoas aga iga lapse unistus. Ja me ei ole veel rääkinud teisest korrusest, mis mõeldud vaid täiskasvanutele!