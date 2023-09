FOTOD | Laulasmaa bussipeatuse paviljoni eeskujul valmis Eesti esimene monoliitbetoonist valatud saunamaja

Betoonsauna korpuse, kandekonstruktsiooni moodustab 100-millimeetrine monoliitbetoonkoorik, mis on valatud väljastpoolt peensaetud lauaga raketise ning seestpoolt hööveldatud lauaga raketise vahele. Sauna tagakülg on puidust ning esikülg klaasist. Olemas on kõik, mida vähegi vaja läheb: vesi, dušš, kuumavee anum, elektriühendused koos elektrikilbiga, valgustus, ning puuküttel ahi.