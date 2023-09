Õnnetus ei hüüa tulles! Kuidas valvesüsteemi abil varakult avastada veelekked ja juhtmete kärssamine?

Sageli ei otsusta leibkonnad valvesüsteemi kasuks, kuna eeldatakse, et selle paigaldamine on keeruline või tüütu. Samuti kardetakse, et tegemist on suure investeeringuga. Kuid, kas see on päriselt nii?

Nutikas ja lihtne valik

Valvesüsteem ei kaitse vaid varaste eest

Pärjala räägib, et neil on olnud ka kliente, kes on soovinud koduvalve lepingu lõpetada, kuna vargaid pole nende kodus käinud. „Oleme siis juhtinud tähelepanu, et koduvalve osaks on ka suitsuandurid, ja oleme uurinud, kas nad on kindlad, et mitte kunagi ei pruugi nende kodus midagi põlema minna.“ Pärjala sõnul on nii mõnigi pere selle peale öelnud, et ei osanud sedamoodi mõeldagi ning on pisikese vestluse järel teenusega siiski jätkanud.