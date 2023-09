7 nippi, kuidas eraldada kodukontorit elutoast

Kodukontor ei nõua palju ruumi, küll aga ruumilist eraldatust. Neljast, viiest ruutmeetrist piisab hästi, aga hakkama saab ka vähemaga, sest üldjuhul on kõik tööks vajalik pilves või arvutis ja töökoht ei nõua enamat kui ergonoomilist kontoritooli ja arvuti jaoks sobival kõrgusel lauda.

Ruut- või raamaturiiulid

Lahtine ruut- või raamaturiiul on kõige levinum kodukontori eraldamise lahendus, sest lahutab ruumi nii füüsiliselt kui visuaalselt, on mõlemalt poolt vaadeldav ning väga praktiline. Riiulitesse saab panna töökaustu, raamatuid, potililli ja vaase, aga need võib jätta ka täiesti tühjaks. Selline eraldusviis nõuab siiski võrdlemisi palju ruumi, kui seda napib, siis võiks kaaluda mõnd muud lahendust.

Seinapaneelid

Erinevad paneel-, liistu- ja lattseinad on juba mõnda aega sisekujundusmaailma hitiks, aga kontori eraldamiseks on dekoratiivsein ühtlasi ka praktiline ja ruumi säästev lahendus. Sellist seina saab paneeli kujul osta või tellida, aga seda on võimalik ka ise teha. Kasutada võib näiteks hööveldatud latte. Paneelide vahele võiks jätta 3-4 sentimeetri laiused vahed, et anda seinale sügavust ning vajadusel lattide vahelt tolmu pühkida. Viimistlusvahendi võib valida meelepärase ja interjööri sobiva - lattseina võib lakkida, õlitada, vahatada või värvida. Lisaks võib lattide vahele peita ka efektsed LED-ribad. Praktilise seinapaneeli võib ehitada ka vineerist, kaunistada see katteliistudega ning viimistleda meelepärase värviga. Sellise seina sisse võib lõigata ka aknad, samuti ei pea ulatuma õhuke vahesein tingimata laeni.

Rohesein