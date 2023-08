Öeldakse, et Ibiza kevad erineb kõigist teistest. See on maailm, milles valitsevad valged, rohelised ja liivakarva toonid ning valgus on erakordne. Seda tunnetusest proovis sisekujundaja Susanna Cots kanda ka saarele loodud majja, kus maaliline interjöör ja õu dialoogi peavad.