Nõuanded tudengitele: kuidas sisustada taskukohaselt ühetoalist üürikorterit või ühikatuba

Kasuta maksimaalselt seinapinda ja voodialust ruumi

Ühetoalises korteris või ühikas pole riidekapile just palju ruumi, rääkimata riiulitest. Siinkohal ei tohiks seinapinda ja voodialust ruumi raisku lasta. Voodialused hoiukohad aitavad ka kõige väiksematest ruumidest maksimumi võtta. „Näiteks on hea idee kasutada voodikasti või kangast ja plastist hoiukaste ning kaanega kaste, mis võivad samaaegselt täita ka öökapi rolli,“ sõnas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Ära unusta kappide ja sahtlite sisukorrastajaid

„Kui toas on vähe ruumi, ära unusta korrastada ka kummutite sahtleid. Kui lisad sahtlitesse hoiukastikesi või sisukorrastajaid, saad vältida segadust ning leiad alati kõik sokid ja särgid lihtsa vaevaga üles. Selleks, et sahtliruumi parimal viisil ära kasutada, keera riided ja aksessuaarid rulli või voldi need kokku ja aseta üksteise kõrvale. Nii on esemeid lihtsam näha ja vajadusel sahtlist välja võtta. Ja kui hoiustad ehteid väikestes karpides on sinu kummutisahtlid seest nii ilusad kui ka praktilised,“ rääkis sisekujundaja.