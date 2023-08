Disainiöö toob Tallinnasse rahvusvahelised tehisintellekti eksperdid

Konverentsi peaesinejaks on Surya Vanka, USA tööstusdisainerite liidu juht ja mitmeid auhindu võitnud digitaaldisaini guru, kellel on ka pikk kogemus Microsoftis disainiteemade vedamisega. Oma ettekandes „Disain ja AI – kas meie aja Oppenheimeri moment?“ räägib ta disainerite võtmerollist kindlustamaks, et tehisintellektist saaks ühiskonnale heaolu looja ning inimvõimete suurendaja, mitte see ei asendaks inimest ennast. „Kui ma töötan mingi probleemi lahenduse kallal, ei mõtle ma kunagi esmajoones esteetilisele küljele. Kui aga lahendus on valminud ja sellel puudub ilu, tean ma koheselt, et see lahendus on vale. Just need Bucky Fulleri sõnad inspireerivad ka minu enda lähenemist disainile,“ selgitas Surya Vanka.