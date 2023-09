16 miljonit värvitooni kodus!

LEDVANCE SMART+ WiFi tehnoloogia võimaldab kodu sisevalgustuse muuta isikupäraseks, hoides samal ajal elektrikulu kontrolli all. SMART+ WiFi tehnoloogiat on lihtne kasutada. Te saate igal ajal ja ükskõik kus kontrollida, hämardada ja isikupärastada oma valgusteid, kasutades selleks tasuta LEDVANCE SMART+ WiFi rakendust oma nutitelefonis või Google Home'i ja Amazon Alexa abi, mis annavad võimaluse valgustust kontrollida ka hääljuhtimise abil. Ühte LEDVANCE'i nutitelefoni rakendusse on võimalik integreerida mitu LEDVANCE'i toodet. Näiteks nutipistikud, mis aitavad teil reaalajas jälgida konkreetse elektriseadme energiatarbimist, talletades seda tarbimiskulu ajaloona. Või nutipirnid, mis muudavad valgust vastavalt teie soovidele, ja nutivalgustid, mis võib seadistada selliselt, et need kajastavad päevakava, reguleerivad valgust magama jäämisel ning ülesärkamisel, keskendumise ja lõõgastumise ajal ning igapäevatoimetuste tegemisel. Seda kõike vaid WiFi ja nutitelefoni abil, ka siis, kui olete kodust kaugel eemal.