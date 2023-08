SUUR FOTOGALERII | 2023. aasta World Architecture Festival toob kokku kõige inspireerivamad projektid kogu maailmast

WAF on maailm suurim arhitektuuriauhindade programm, kus kõik finalistid esitlevad oma projekte rahvusvahelisele kohtunikele.

Rohkem kui 800 pilkupüüdva projekti seast valiti välja projektid, millede esindajad astuvad detsembris Singapuris rahvusvahelise kontunikekogu ette. Festivali viimasel päeval kuulutatakse välja see üks ja ainus hoone, mis pärjatakse tiitliga „World Building of the Year“ - maailma hinnatuim hoone.