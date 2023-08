Vii toataimed vihmaga õue. Miks see neile kasulik on?

Miks vihmavesi taimedele kasulik on?

Vihmavesi ei sisalda sooli, mineraale ega töödeldud kemikaale. Küll aga leidub neid tavaliselt kraanivees. Aja jooksul võivad need koguneda, muuta pinnase pH taset ning tappa kasulikke mikroobide/seente kooslusi. See aga võib mõjutada taime tervist.

Enamiku taimede kasvuks optimaalne mulla pH on 5,5 – 7. See tähendab, et muld on nõrgalt happeline või neutraalne. Vihmavee pH on loomulikult umbes 5,5 - 7 ehk ideaalne pH taimede jaoks. Vihmavesi uhub välja kraani- või põhjaveega mulda sattunud kemikaale ning aitab tasakaalustada mulla pH-d.