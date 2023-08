Kuidas tülikat kleepsu seinalt või mööblilt kätte saada?

Föön

Suuna sooja õhku puhuv föön kleepsu kohale vähemalt 40 sekundiks. Liim peaks pehmenema ja lihtsalt maha tulema. Kui järele jäi veel veidi kleepuvat massi, siis puhasta see seebiveega. See on üsna õrn meetod kleepsude eemaldamiseks, kuid ei pruugi sobida, kui pind on kuumustundlik.