Korrastad kodu? Ära unusta üht olulist sammu

Kas enne korrastada või koristada?

Enne segaduste kõrvaldamist korrastama asumine on kui vankri hobuse ette panemine. See raiskab tõenäoliselt nii energiat kui ka raha – tarbetute hoiuanumate peale.

Alusta alati sellest, et teed kindlaks, millest saad loobuda, ja eemalda need esemed füüsiliselt ruumist. Alles siis hakka korrastama.

Kust alustada?

Pole tähtis, kust alustad, oluline on, et seda teed. Näiteks alusta toast või alast, mille korrastamine avaldaks igapäevaelule kõige rohkem positiivset mõju. Kas hommikud on kaootilised? Sellisel juhul võiksid alustada esikust, et hommikul uksest välja astudes teaksid kõik pere liikmed, kus olulised asjad asuvad. Või kui õhtusöögi lauale saamine on väljakutse, võib köögi korda seadmine aidata asjadel sujuvamalt toimida.