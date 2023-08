Seame kodu ja aia sügiseks valmis. Mis augustis veel ära teha?

Puhasta ja hoiusta suvevarustus

Kui plaani randa minna enam ei ole, võta ette rannatarvete puhastamine. Nii on need järgmiseks aastaks värsked ja puhtad. Viska ära või paranda katkised mänguasjad ja tarbed. Kui miski vajab aga asendamist, on praegu hea aeg ära kasutada hooaja lõpumüüke ning oma varusid puuduolevaga täiendada.

Loo perekalender

Pole vahet, kas eelistad suurt paberist seinakalendrit või digitaalset versiooni - üks ülevaatlik kalender, kus kõigi pereliikmete koolid, trennid ja tööd ära märgitud, on abiks kõigile. Sea oma eelistatud variant varakult üles ja märgi ära esimesed olulised kuupäevad.

Organiseeri perepildid

Kindlasti on sul telefoni või arvutisse kogunenud arvukalt fotosid. Kasuta augusti lõppu, et need sorteerida ja organiseerida. Eriti äge, kui teed lemmikfotodest albumi või raamatu.

Puhasta vaibad ja põrandad

Suvel tuleb ikka tuppa rohkem liiva ja mulda kui tavaliselt. Võta ette põhjalik põrandapuhastus: puhasta põrand tolmuimeja ja mopiga ning hea on lasta ka vaibad põhjalikult puhastada.

Valmista end ette kooli (ja tööle) naasmiseks

Mõtle, mis muudaks selle sügise sinu pere jaoks sujuvamaks: paar lisakonksu esikus mantlite ja kottide jaoks? Parem töö- või õppeala? Kui kuhjuvad paberid on pidevaks probleemiks, võta kohe aega, et luua nendega tegelemiseks süsteem.

Korrasta kapid

Enne uue töö- ja kooliaasta algust kuluta veidi aega sellele, mis sul kapis juba on: proovi riideid selga; tee kindlaks, mis veel meeldib ja hästi istub; paranda, kui on vaja ning sorteeri välja rõivad, mida ilmselt enam ei kanna. Enne poodi ruttamist, analüüsi kas ja mida üldse vaja on ning koosta endale nimekiri. Kui teed seda enne poodi minemist, saad säästa raha ja vältida emotsioonioste.

Ära unusta planeerida ka aega lõõgastumiseks

Võib olla üllatavalt raske lõõgastuda ja lihtsalt mitte midagi teha. Ja seda isegi siis, kui sul on vaba aega. Kui muidu vabalt võtmine ei õnnestu, siis pane see endale plaani. Nii justkui peadki täielikult lõõgastuma.