Nippe, kuidas endale raha ja ruumi säästvalt hubase olemisega tudengikodu rajada

Kasuta ruumi avardavaid võtteid

Ära möbleeri üle

Kõige kindlam viis näidata väikest ruumi veel väiksema, kitsama ja pimedamana, on kuhjata see asjadest üle. Mida vähem on asju, seda parem. Kindlasti võiks minimeerida nipsasju, aga sama kehtib ka mööbli kohta. Mööbel võiks olla kerge, universaalne (hiljem lihtsalt kolitav) ja mitmeotstarbeline. Väikesesse ruumi ei mahuta korraga voodit ja diivanit, kirjutus- ja söögilauda, matsakat kummutit, riidekappi ja köögimööblit. Paraku nõuab pisike ruum valikuid ja mida nupukamalt saab esemeid erinevateks otstarveteks kasutada, seda säästvam on see ka rahakoti seisukohast vaadatuna. Praktilisteks esemeteks on näiteks panipaigaga lahtikäivad diivanid, kokkupandavad klapplauad ja toolid, ruutriiulid, mis võivad olla samaaegselt telerilauaks, raamaturiiuliks ja potilille aluseks.