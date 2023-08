13 omanäolist ja stiilset interjööri, kus on kasutatud terratsoplaati

Eriti armastatud on terratsoplaat vannitubades , kus seda sageli kasutatakse kas ühe domineeriva elemendina või hoopis kombineerides erinevaid killukesi. Ei ole harvad ka vannitoad, kus nii sein kui põrand on kaetud ühesuguse terratsoplaadiga, luues niimoodi ülimoodsa tulemuse.

Köögis on vastupidav terratso populaarne nii tööpinna kui ka köögisaare materjalina. Terratso mõraneb ja praguneb raskemini kui looduslikust kivist tööpind ning on vähe tõenäoline, et materjal määrib või kriimustab. Kui soovid kergelt säravat efekti, vali terratso, milles on kasutatud klaasi.