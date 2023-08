Kinnisvaramaakler jagab nõuandeid: Mida peaks iga üliõpilane enne üürilepingu sõlmimist teadma?

Vaata üle ka, kas üürilepingus on kirjas üürileandja poolt üüri tõstmise lubatavus. Kui üliõpilasel on igakuiselt oma kindel fikseeritud eelarve, siis järsk üüritõus võib tugevalt mõjutada finantsilist hakkamasaamist. Kinnisvaramaakler Heidi Kivirand sõnab, et paha ei teeks ka, kui uurida oma õigusi võlaõigusseaduse 15ndast peatükist. „Enne lepingu allkirjastamist loe see hoolikalt läbi ning veendu, et kõik tingimused ning kokkulepped on arusaadavad,“ sõnas Raido Kirsiste. Üürikodu otsides säilita ettevaatlikkus – ära tee kunagi ettemakseid üürikodu eest, mida sa pole vaatamas käinud või kui sa pole üürileandjaga veel kohtunud.