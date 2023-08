Kas need mustrid sobivad kokku? Mustrite segamise saladused

Võib tunduda, et mustrite segamine seisneb vaid värvide ja trükiste kokkusegamises, kuid reaalsuses on vaja ka veidi strateegiat.

Mängi suurustega

Kuigi mustritel on vaja ühiseid jooni, peavad nad samas olema ka piisavalt erinevad, et oleks visuaalselt huvitav. Suurepärane viis seda teha on suurustega mängimine. Liiga palju väikeseid mustreid kurnab silma ja liiga palju suuri mustreid ei näe esteetiline välja. Nii et sega julgelt suurusi.