Monsterad on ühed maailma populaarseimad toataimed. Ja põhjusega! Nende imekaunid ja ainulaadsed lehed on efektsed ja pilkupüüdvad ning taim ise võib kasvada suureks ja võimsaks sisekujunduselemendiks. Aga kuidas veenduda, et kodus kasvav monstera võimalikult suureks kasvab?