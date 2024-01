Kasuta talvel soola või liiva asemel

Aastaid on jääd sulatatud soola ja liivaga. Kohvipaksus on ühendatud aga nii soola kui ka liiva omadused. Nagu liiv, on ka kohvipaks looduslik ja ei kahjusta keskkonda ning olemas on ka soolas leiduv sõmer tekstuur. Kuid kohvipaks sisaldab lisaks lämmastikku, mis aitab jääd sulatada.