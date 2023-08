KolKoli mägimajake justkui hõljuks teda ümbritseva maastiku kohal, kus leidub palju põlist fynbos’e taimestikku. Maja on kujundatud nii, et see sulanduks keskkonda. Seetõttu on kasutatud puidust välisviimistlust ja terrassi, mis pehmendavad läikivat betoonosa.

FOTO: Bureaux