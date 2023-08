Tee Merlin Miidoga kaasa põnev tuur Vikimõisa näidiskorterites!

Nutilahendused on siin kõikjal. Korteriust saab lukustada telefoniga, kodumasinaid – näiteks robottolmuimejat ja kohvimasinat –, on võimalik juhtida häälkäsklustega. Korteris on isegi kardinad nutikad ja muidugi saab oma telefonist reguleerida ka korteri kütet ja konditsioneeri.

Korteril on suurepärased valguslahendused, näiteks on laekarniisi ääre taha paigaldatud hajus leedvalgus, mis tõstab lae visuaalselt kõrgemale. Kogu korteri valgustus on nutikas: tuled lähevad ise põlema, kui sa korterisse sisse astud, kodust lahkudes aga saad kasutada ukse kõrval asuvat nuppu, mis kustutab kõik tuled, mis sa ruumides põlema jätsid.

Superdemo korter hakkas uusarenduste näidiskorteritest eristuma juba ehitusfaasis, näiteks paigaldati parema heliisolatsiooni nimel seintesse ja lakke lisakipsplaadid ning korteril on topeltuks, mis ei lase segama tulla ka trepikojast kostvatel häältel. Nii saab Vikimõisasse elama asudes tunda end kui rahuoaasis, olles ometi lähedal linnale ja kõigele eluks vajalikule. Siin korteris on mõeldud isegi sellele, et kui lapsed juba magavad, aga vanemad tahavad oma toas näiteks telerit vaadata – selle tarvis on ukse alla paigutatud allalastav lävepakk, mis muudab toa eriti helikindlaks.

Kodu Vikimõisa elurajoonis on ideaalne lastega peredele, sest majade sisehoovis on olemas kõik, mida mõnusaks lapsepõlveks vaja ja rohkemgi veel – lisaks mänguväljakutele ja puhkealadele on siia rajatud oma madalseikluspark! Et majade ümber säiliks ilus looduskeskkond, on kogu parkimine viidud majade alla. A-energiaklassi majade katustele on paigaldatud päikesepaneelid, mis aitavad langetada üldkulusid.

Alustame sellest, et Vikimõisa elurajoon asub Haabersti linnaosas ja selle vahetus läheduses on olemas kõik eluks vajalik – vaid jalutuskäigu kaugusel on Harku järv, Rocca al Mare keskus, koolid ja lasteaiad, kergliiklusteed ja spordiklubid.

Vikimõisa korterites on ka üliintelligentne helisüsteem – ükskõik mis ruumis sa ka ei viibiks, tuleb heli sinuga igale poole kaasa.

Hubane elutuba

Kahetoalise superdemo näidiskorteri elutoale annab hästi palju hubasust juurde väga trendikas ribipaneel, mis aitab peita teleri ja igasuguse muu tehnika juhtmed. Tuba ehib veel imeilus dekoratiivkamin, mis töötab ka õhuniisutajana. Videos saab näha ka kolmetoalise näidiskorteri elutuba, mille seinal on moodne fototapeet ja sisustuses on kasutatud kontrastseid materjale, mis annavad väga ägeda efekti – näiteks külm klaas ja kivi kohe sooja villavaiba ning puidu kõrval. Vikimõisa korterit ostes ongi sul võimalik valida viie siseviimistluspaketi vahel, aga sa võid neid pakette vastavalt oma maitsele kombineerida, et luua just endale sobiv kodu.

Modernne köök

Köögis on üheks nutikamaks lahenduseks prügisorteerimist toetav köögihunt. Mugavust lisab juurde ka joogiveefiltriga segisti. Stiilne disainköögimööbel on paigutatud väga otstarbekalt ja maitsekalt, siin köögis on kindlasti puhas rõõm perele toitu valmistada!

Helge vannituba

Vannitoa nutipärliteks on vett säästvad WC-pott ja dušisegisti, mis aitavad vett kokku hoida kuni 30%. Need näevad lisaks nutikusele ka kaunid välja, sest tegemist on Villeroy & Bochi sanitaarkeraamika tippmudelitega. Loomulikult tuleb eelmainitud korteri intelligentne helisüsteem vannituppagi kaasa, nii et saad siin mõnusalt toimetada nii kaua kui soovid. Kuna vannituba on kujundatud heledates ja helgetes toonides, võib juhtuda, et jääd siia liigagi kauaks mõnulema. Kolmetoalise näidiskorteri vannitoas on olemas ka kõikide laste lemmik – suur vann! Lisaks on hea teada, et kui ostad Vikimõisa kodu juba ehitusfaasis, on võimalik planeeringut muuta ja rajada vannitoa kõrvale ka näiteks saun.

Magamistuba kui unistus

Näidiskorteri magamistuba on tõepoolest iga naise unistus, sest siin on olemas walk-in-garderoob. Magamistuba on valgusküllane ning pehme ja hubase interjööriga, kuid siin on kasutatud ka väga palju nutikaid lahendusi. Näiteks voodi kõrval asuv öökapp pole sugugi mitte mingi tavaline öökapp, vaid öökapp / kõlar / juhtmevaba laadija.

Sinu ainulaadne kodu

Näidiskorterite eesmärk ongi see, et sa saaksid tulla, vaadata ja katsuda, milline su tulevane kodu olema hakkab, superdemo korter annab aga tunnetuse, millised lisavõimalused võiksid sinu kodu veel mugavamaks teha. Kodu ei ole vaid neli seina, aknad ja uksed. Kaamos aitab sul luua just sellise kodu, millest alati unistanud oled, mis on ainulaadne ja vastab just sinu vajadustele.

Vaata videot ja kui sinus tekib huvi, siis lepi meie müügijuhiga kohtumine kokku ja tule vaata oma silmaga meie näidiskorterid üle – uuri võimaluste kohta lähemalt SIIT!