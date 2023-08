7 enamlevinud viga silikooni paigaldamisel ja nõuanded, kuidas neid vältida

Silikooni laialdase kasutamise põhjuseks on tema omaduste mitmekülgsus ja kasutuslihtsus. Silikoonimise abil on võimalik täita peenemaid pragusid ja muuta erinevate viimistlusobjektide ühenduskohad märkamatuks. Eriti väärtuslikuks osutub silikoon niisketes ruumides, kuna see võimaldab niiskuskindlalt sulgeda kõik peened praod, kuhu tavaline vuugisegu oma olemuselt ei sobi.

Samuti on silikoon võrdlemisi soodne ja äärmiselt funktsionaalne materjal. Mõnes kohas isegi asendamatu. Siiski tuleb silikooni kasutamisel arvestada selle piiratud elueaga - keskmiselt tuleks iga viie aasta tagant vana silikoon uue vastu välja vahetada. Silikoonimine ei nõua küll kalleid ega keerulisi tööriistu, kuid see võib olla ajamahukas ettevõtmine, mille puhul on heade tulemuste saavutamiseks oluline kvaliteet.

1. Valitakse vale silikoon

Kui te silikoonidest midagi ei tea, pöördu enne ostmist ehituspoes töötava spetsialisti poole, kes aitab õige toote valida. See lihtne samm aitab vältida hilisemaid probleeme ja tagada parimad tulemused.

Oluline on märkida, et erinevate ehitusmaterjalide puhul kasutatakse ka erineva otstarbega silikoone. Näiteks on olemas spetsiaalsed silikoonid kivile ja klaasile ning eraldi tüübid ka sise- ja välitöödeks. Leidub ka spetsiaalseid tulekindlaid silikoone. Kõige suurema tõenäosusega läheb enamikel inimestel silikooni vaja vannitoas. Seal peab olema see niiskus- ja hallituskindel.

Kui soovid kasutada silikooni värvitavate pindade ühenduskohtades, tea, et silikoonid ei ole värvitavad. Seetõttu tuleb valida kasutatava pinnaga võimalikult sarnase värvitooniga silikoon.

2. Vana silikooni ei eemaldata korralikult

Enne uue silikooni pealekandmist on oluline vana täielikult eemaldada, kuna see võib olla pragunenud ega hoia enam hästi aluspinnast kinni. Niisketes ruumides võib selle peale tekkida hallitus. Seega, kui soovid saavutada head tulemust, eemalda vana silikoon.