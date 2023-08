Öise aianduse staar: mis on kuuaed?

Enamasti planeerime aeda nii, et seal oleks piisavalt silmailu, mida päeval imetleda. Kuid töised aiaomanikud on leiutanud uue lähenemise - kuuaed. Pole miskit maagilisemat ja unistavamat, kui jalutada õhtul (või öösel) läbi aia ja kogeda kuuvalguses taimede kuma.

Mis on kuuaed?

Kuuaias on valged, hõbedased või heledaõielised lilled ja hõbedane lehestik, mis peegeldavad kuu valgust. Ühe värvi kasutamine loob kuuaias efekti. Valgete õite meri mõjub suurejooneliselt. Lisaks on heledaid toone lihtsam öösel näha. See on täiesti uus võimalus oma aeda kogeda ja nautida. Lisaks aitab kuuaed pikendada õues nautimise ja meelelahutuse tunde.