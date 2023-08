Kuidas suurema vaevata ja odavalt vannituba värskendada?

Kui duši all käies peab pidevalt tegelema laiali olevate šampooni-, kehapesu- ja palsamipudelitega, on üsna keeruline lõdvestuda. Enne aga kui poodi lippad uut organisaatorit ostma, tee kindlaks, kui palju pudeleid sul on (ja kas neid kõiki on päriselt ka vaja) ja kui palju ruumi vajad.

Riputa üles veekindel kõlar

Oh, mis rõõm on käia duši all oma lemmiklugude saatel! Veekindlad dušikõlarid on enamasti taskukohased, neid saab Bluetoothiga ​​telefoniga ühendada ja need ei võta palju ruumi. Muidugi võid ka oma telefoni kasutada, aga kõlariga saab parema helikvaliteeti... ja elamuse.