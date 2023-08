FOTOD | Kodu, kus möllavad julged mustrid

Elutuba on kui sume suveõhtu. Toa tume sein on suurepärane taust kaminale ja maheroosale telekakapile. Kui mõnus see tuba veel sügisõhtul olla võib, kui tuli kaminas praksub?

Köök püüab pilke ja üllatab elegantse ning efektse seinaplaadi valikuga. Tõestus, et hea tulemuse saab saavutada ka vähesega. Ühevärvilise ja traditsionaalsema seinaga t tunduks see köök kordi igavam. Nüüd aga lausa kutsub kokkama.

Kohti, kuhu asju panna, on siin korteris tegelikult palju - need on lihtsalt oskuslikult peidetud. Lisaks sisseehitatud kapile esikus on ka magamistoas suur lükandustega kapp.