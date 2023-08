Mis on moes lastetoas? 5 trendi, millest inspiratsiooni ammutada

Lastetuba luues mõtle kindlasti mängulistele elementidele nagu võrkkiiged ja narid või voodid, kus saab onni ehitada. Eesmärk on luua lastele rahulik keskkond ja hubane voodinurk.

Aitab neutraalsetest toonidest

Mustrid, värvid ja siis veel rohkem mustreid! Inimesed on neutraalsete toonidega mänginud turvaliselt üle kümne aasta. Ent inimesed tunnevad end julgemalt ning kasutavad järjest enam erinevaid mustreid ja julgeid värve, et luua eklektiline ja isikupärane ruum. Näeme ka palju ootamatuid värvikombinatsioone, mis tulevad mustrilise tapeedi, värvide ja kangaste kaudu.

Tapeet on olnud lastetubades trendikas juba aastaid. Järjest rohkem valitakse moodsaid, keerukaid ja abstraktseid seinakatteid. Abstraktsed mustrid võimaldavad ruumil koos lapsega kasvada. Muutes pelgalt kunsti ja aksessuaare, saab toa kergelt ümber kujundada, nii et see sobib vastsündinule, lasteaialapsele kui ka teismelisele.

Multifunktsionaalsed toad ja loomingulised ruumijagajad

Lastetoad muutuvad järjest multifunktsionaalsemaks. See pole enam pelgalt magamistuba... vaid seal on eraldi alad: magamis-, töö- ja mänguala. Nende funktsioonide loomiseks pole vaja suurt magamistuba. Väikestest ruumidest maksimumi võtmiseks on vaja kasutada loomingulisi lahendusi. Kuna ruumi on pigem vähe, siis otsitakse loovaid lahendusi, kuidas tuba kahe või enama lapse vahel jagada. Eriti populaarsed on ruumijagajad, mis peidavad endas kappe.

Suurepärane laste loodud kunst

Järjest rohkem vanemaid on otsustanud oma laste kunsti oma nii laste kui nende enda magamistuppa uutel ja huvitavatel viisidel lisada. Peale klassikalise korktahvli valitakse kollaaže või luuakse isikupärased siiditrükiga tekstiile.

Rippuvad toolid teismeliste tubades