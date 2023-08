Valmistu kooliks: nutikad sisustuslahendused tuppa, mida jagab mitu kooliealist last

„Väike, aga mugavalt ja funktsionaalselt sisustatud ruum mõjub meeldivamalt kui suurem tuba, mille sisustus ei ole läbi mõeldud. Kõige olulisem on, et toas oleks kirjutuslaud või mitu. Samuti sobiv valgus, et lapsed saaksid joonistades, koduseid ülesandeid tehes või meisterdades koos istuda. Oluline on, et põrandale jääks ruumi ka mängimiseks ja et toas oleks piisavalt hoiulahendusi, kuhu riided, mänguasjad ja raamatud korralikult ära panna,“ loetles IKEA sisekujundaja Anneli Saluste lastetoa tähtsamaid omadusi.

Tuba, mis kasvab koos lastega

Sisekujundaja märgib, et raha säästmiseks sisustatakse lastetuba tihti mööbliga, mis on mõeldud täiskasvanutele. Kuid ta soovitab seda vältida: koos lastega kasvav mööbel aitab raha kokku hoida ning loob ka turvalise ja mugava keskkonna, kus lastel on mõnus olla.

„Et lastetuba ei peaks iga paari aasta tagant ümber kujundama, vali sinna ergonoomiline mööbel, mis suudab laste arenguga sammu pidada: pikendatavad voodid, muudetava kõrgusega lauad ja toolid, muutuvate vajaduste kohaselt täiendatavad kapid. Tuppa tuleks valida selline kujundus, mis ei hakka aastatega liiga lapselikult mõjuma,“ ütles Saluste.

Sisekujundaja selgitas, et kui ühes toas elab kaks või mitu last, peavad nii mööbel kui muud lahendused olema väga praktilised.

„Kui ühes toas elab mitu last, võiks sinna ruumi säästmiseks valida narivoodi. Veel üks põrandapinda kokku hoidev lahendus on kõrge voodi, mille alla mahuvad kirjutuslaud ja riidekapp. Selline kombinatsioon võtab vaid kaks ruutmeetrit,“ sõnas Saluste.

Ruumi tuleb jätta ka mängimiseks

Laste vanusest sõltumata on oluline, et lastetoas jääks ruumi ka mängudeks ja loovtegevusteks. Selleks pole tarvis eraldi mööblit – jäta vaid põrandale piisavalt ruumi ja kata see kergesti hooldatava vaibaga, et lastel oleks mugav. Lisa ka sobivad hoiulahendused mänguasjade hoiustamiseks.