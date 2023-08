Kõigil, kes on kunagi otsustanud ise tube värvida, on kindlasti rääkida lugu sellest, kuidas värvikaardilt välja valitud toon ei ole reaalsuses päris see. Küll on toon liiga tume olnud, paistab seinal hoopis neoon välja või on nii suurel pinnal oma võlu täielikult kaotanud.