Ekspert soovitab: kuidas muuta oma kinnisvara üürniku leidmiseks atraktiivseks?

Üürniku leidmisel on ülioluline luua üüritavast kinnisvarast võimalikult hea esmamulje. Selleks tuleks koostada atraktiivne ja usaldust loov üürikuulutus ning tekitada huvilisele tutvumisvisiidi käigus tunne, et siin oleks tal tore elada. See loob eelduse küsida turu keskmisest kõrgemat hinda ja leida kiiremini sobilik üüriline.