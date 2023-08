Arhitekt: keskkonnamõju vähendamine ehituses ei pea olema keeruline ega kallis

Sander Aasa sõnul on Living Places kontseptsiooni näol tegemist väga lihtsa puitkonstruktsioonis hoonega, millel on ilus disain, hea sisekliima tagamiseks suured aknad ja läbi kolme korruse õhuruum, mis tekitab korstna efekti ning võimaldab seeläbi hoonet tõhusalt tuulutada.

„Asja väärtus seisneb minu arvates eelkõige selles, et hoone süsinikujalajälg on üritatud viia lihtsate vahenditega miinimumini ja see jalajälg on ka täpselt välja arvutatud,“ märkis Aas. „Kui muidu on see süsinikujalajälje teema veel suhteliselt uus ja abstraktne, siis Living Places teeb selle lihtsaks ja käegakatsutavaks.“

Keskkonnasäästlikumate kodude loomiseks pole Aasa sõnul üldjuhul vaja keerulisi tehnoloogilisi lahendusi ja kõige suurema keskkonnasäästu annavad tegelikult väga lihtsad ning elementaarsed asjad, kui neid õigesti ja läbimõeldult rakendada. „Nagu näiteks hoone kuju ja asetus ilmakaarte suhtes; materjalid, millest hoone on ehitatud ning kuidas need materjalid kokku on pandud,“ rääkis ta.

Arhitekti kinnitusel pole süsinikujalajälje vähendamine ehituses mitte lihtsalt vajalik, vaid möödapääsmatu, sest ehitus on üks suurima CO 2 jalajäljega majandusvaldkondi.

„Eriti just noorema põlvkonna teadlikkus keskkonnateemadest on kiiresti kasvanud ja seetõttu ei saa arendajad ning ehitusvaldkond üldiselt sellest ühel hetkel enam lihtsalt mööda vaadata,“ märkis Aas. „Teiselt poolt tuleb vastu seadusandlus oma nõuetega ja mõne aasta pärast on süsinikujalajälje arvutamine ka Eestis sama elementaarne kui energiamärgise arvutamine.“

Arhitekti hinnangul on Eestis juba praegu seadusandlusega tagatud küllaltki ranged nõuded, nii et jätkusuutlikke ja taastuvenergia lahendusi rakendamata ei olegi võimalik enam midagi projekteerida ega ehitada.