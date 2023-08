Loo 5 lihtsa sammuga oma aeda romantiline salaaed

1. Vali sobiv koht

Mõtle, kus oma aias tunned end mugavalt? See koht võib olla maja taga, kõrval või hoopis aia tagumises osas puude taga. Võid kasutada ka olemasolevat seina, aeda või hekki, et luua piir saladusliku aia ja ülejäänud aia vahel. Hea koht on aia põhitegevustest eemal.