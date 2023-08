Rahustavad, ent sügavad toonid ja marmor, oonüks ning graniit on interjöörides väga ihaldatud. Vääriskivi ilu ja võlu kombineerimine looduslike materjalide, soojendavate metallide ja põneva värvipaletiga on luksusliku interjööri parim kombinatsioon.

Minimaluxe

Lihtsus on oluline. Tagasihoidlik värvipalett, mis võimaldab tähelepanu tuua lemmikasjadele, on disainimaailma üle võtmas. Pehmed tekstuurid, kujundid ja värvid ning õhuline ja valgusküllane tunne on sellele trendile iseloomulikud.