Kuidas ja miks peaksid vanemad õpetama lapsi enda järelt koristama? Psühholoog annab nõu

„Korras ja puhtal keskkonnal on positiivne mõju nii lapse heaolule kui ka tema keskendumis- ja õpivõimele. Kui last ümbritsev ruum on organiseeritud, on ta rahulikum ja tunneb end mugavamalt. See omakorda tõstab tuju ning võib isegi ärevust ja stressi vähendada,“ sõnas Heaolu Keskuse psühholoog Maria Kanter.

Kanteri sõnul võivad korras tuba ja see, kui asjadel on oma koht, soodustada ka keskendumist, sest nii on lapse ümber vähem tähelepanu hajutavaid asju. „Kui lapsel on õppimiseks või mängimiseks rahulik ja organiseeritud ruum, suudab ta paremini keskenduda ning tõhusamalt õppida. Puhas keskkond loob parema aluse loovuse ja produktiivsuse arendamiseks. Kui laps ei pea tegelema segaduse või korralagedusega, saab laps end paremini väljendada ning kasutada oma energiat loovatel viisidel,“ selgitas psühholoog.

Enda järelt koristamine arendab lapse iseseisvust

Enda tekitatud segaduse koristamine võiks kuuluda lapse igapäevaste tegevuste hulka, sest see arendab last ja on talle mitmeti kasulik. „Lapsele enda järelt koristamise õpetamine aitab tal arendada enesevastutust ja iseseisvust. See võimaldab lapsel õppida, et tema tegevustel on tagajärjed ning ta saab ise oma keskkonda korrastada ja selle eest hoolitseda. Kui ta näeb, et segadusest ja korra puudumisest võivad tekkida probleemid (näiteks mänguasjade kadumine või halb keskendumine õppimisel), võib ta motiveeritumalt hakata koristamisele tähelepanu pöörama,“ lausus Kanter. Ta lisas, et oma toa koristamine ja asjade oma kohale panemine on hea võimalus arendada lapse motoorseid oskusi ja pakkuda talle käelist tegevust.