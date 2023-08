KASULIK | Äikese saabudes ära unusta ka robotniidukit kaitsta

Nii nagu igasugused muud metallist esemed, tõmbavad ka mururoboti jaoks aeda paigutatud kaablid välku ligi. Seetõttu peaks kindlasti äikese ajal mururoboti garaaži või tuppa varju tooma ning laadimisjaama vooluvõrgust lahti ühendama.

Kaabel ise muidugi suurem sihtmärk ei ole, kuna tegu on väga peenikese traadiga, kuid ohtlikuks muudab traadi asjaolu, et see on kahest otsast ühendatud robotniiduki laadimisjaamaga. „Ehk siis, kui äike peaks näiteks lööma aias olevasse puusse ning ülepinge liigub sealtkaudu maapinda, võib pinge levida maad mööda niiduki juhtkaablisse, jõuda seeläbi laadimisjaama ning sealt edasi juba robotniidukisse,“ täpsustas Gjensidige Eesti kahjukäsitluse juht Raido Kirsiste. „Seega tuleks lähenevat äikesetormi märgates kindlasti tegutseda kiirelt ning robotniiduk varjulisse kohta toimetada, eemaldada laadimisjaama voolupistik seinakontaktist ning laadimisjaama küljest lahti ühendada ka juhtkaabli otsad.“

Tänapäeval on robotniidukid väga levinud, kuid äikese saabudes unustatakse endiselt ära, et robotniidukit tuleks kaitsta nii nagu igat teist vooluvõrku ühendatud tehnikat. „Halvim võimalik juhus on muidugi see, kui ollakse äikesetormi ajal kodust ära ja vooluühendusi ei ole võimalik katkestada ning pikselöögi korral asub robotniiduk laadimisjaamas. Meil on olnud juhuseid, kus kogu robotniidukikomplekt ehk vooluallikas, laadimisjaam, niiduk ja piirdekaablid on sellisel juhul saanud vigastada,“ sõnas Husqvarna Eesti OÜ järelteeninduse spetsialist Aivo Smitt .

Lisaks äikesele on olnud juhtumeid, kus robotniidukile on saatuslikuks saanud peale hoovihma niidualadele tekkinud sügavamad lombid. „Vesi ulatub kõrgemale, kui niiduki lõikeorgan ning robotniiduk võib taolisesse lompi kinni jääda ja veekahjustuse saada. Selliseid kohti peab vältima ja takistama robotil seal üle sõitmast. Kõige parem oleks muidugi, kui oodatakse, et vesi hajub,“ täpsustas Aivo Smitt.

Gjensidige Eesti kahjukäsitluse juhi Raido Kirsiste sõnul kuuluvad robotniidukid koduse vara hulka ning on seeläbi kindlustatud kodukindlustuse raames.