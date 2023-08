FOTOD | Kodu, kus töö ununeb ning puhkus algab

Kui lood oma esimest maja, siis seal oleks? Lumekannikese tänaval asub maja, kus on olemas kõik, mida üks inimene tahta võib. Kodukontor, mitu magamistuba, saun, eraldi majapidamisruum ja avar magamistuba vannitoa ning suure garderoobiga. Ja et pärast tööpäeva saaks ometigi puhata, on enamus tegevusi automatiseeritud: tolmu ja põrandaid peseb robot, aknaid peseb robot, muru niidab robot ja ka kastmissüsteem on automatiseeritud.