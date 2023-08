Mõju keskkonnale algab teie külmkapist

Viimastel aastatel on näiteks palju räägitud ära visatud toidu mõjust keskkonnale. Kasutamata ja raisku läinud toit ei ole mitte ainult majanduslik kahju, vaid mõjutab ka keskkonda ja kliimat. Kuna värsked puu- ja köögiviljad on nüüd laialdaselt kättesaadavad ning aiasaadused on vaid käeulatuses, on täiesti mõistetav, et neid oivalisi saaduseid soovitakse kauem säilitada. Et need tervislikud hõrgutised võimalikult kaua säiliksid, on aga oluline valida kvaliteetne ja tehnoloogiliselt täiustatud funktsioonidega külmikud.