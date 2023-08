Millele tähelepanu pöörata kui valid üürikodule asukohta?

1. Töökohtade ning kooli ja lasteaia kaugus

Kui kolid üksi või kahekesi koos partneriga, pea silmas seda, kui kaugel asub töökoht ning mõtle läbi, mis on sinu jaoks optimaalne aeg, mida oled valmis kulutama tööle jõudmiseks ja koju tulemiseks. Üldjuhul võiks töökoht asuda kodust 15-30 minuti kaugusel. Samuti pea silmas oma kaaslase töökoha asupaika. Kui teil on peres ka lapsi, siis muutub oluliseks ka koolide ja lasteaedade lähedus, mis muudab lastel kas iseseisva liikumise mugavaks või annab vanematel võimaluse neid hõlpsasti transportida.

2. Transpordiühendus ja ligipääsetavus nii autoga, rattaga kui jala

Lisaks töökohtade ja kooli-lasteaia kaugusele on oluline läbi mõelda, kuidas sinna liikuda. Vaadake üle, kas läheduses asuvad sobivad ühistranspordipeatused ja mugavad ühendusliinid ning mõelge läbi, kas on olemas sobiv ühendus teiste endale vajalike linnaosadega. Samuti pöörake tähelepanu sellele, et kui liigute autoga, kas maja ümber on mugav parkida ning kas naabruskonnas on seejuures mõeldud piisavalt jalakäijate ja jalgratturite ohutusele. Kuna koolitunnid lõppevad üldiselt juba päeva, siis on oluline jälgida, kas laps saab ise turvaliselt koolist koju liikuda.