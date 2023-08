Millises toas on lapsel hea õppida, mängida ja puhata?

Kuigi esmapilgul võib koolilapse toa sisustamine tunduda lihtsa ülesandena – laud, tool ja raamaturiiul –, siis tegelikult võib funktsionaalse ja vastupidava toa sisse seadmine üpris keeruline olla. Õpilaseks jääb laps ju õige pikaks ajaks ja selleks, et need aastad mõnusalt mööduksid, tuleb iga detail hoolikalt läbi mõelda. Oluline on lapse tuppa leida kvaliteetsed mööblitükid, mis koos temaga kasvavad ja kaua vastu peavad, sest just kvaliteetne mööbel mängib olulist rolli lapse õpikogemuse, heaolu ja arengu toetamisel.

Kuna kahjuks ei ole olemas võluvitsa, mis aitaks vanematel kärmelt üles leida need kõige kvaliteetsemad ja kaunimad mööblitükid, tulevad siinkohal appi Pesapuu Sisustuskeskuse võlurid. Kujutle, et lapse toa sisustamine on kui maagiline rännak, kus iga valik on müstiline tegelane, kes aitab lapsel avastada maailma õppimise ja loovuse kaudu. Siin on mõned nõuanded, mille Pesapuu Sisustuskeskus vanematele selleks teekonnaks kaasa tahavad anda:

Ergonoomilisuse loits: Korralik kirjutuslaud ja tool on justkui maagilised abimehed, mis hoiavad eemal ebamugavustunde ja seljaprobleemid ning lasevad lapsel keskenduda õppimisele.

Vastupidavuse võlu: Lisaks ergonoomikale tasub tähelepanu pöörata ka mööbli vastupidavusele, sest võluvalt kaua kestvad esemed toetavad last kogu tema kooliajal. See tähendab, et isegi pärast väsitavat päeva saab ta tulla koju, istuda oma kalliks saanud kirjutuslaua taha ja tunda end mugavalt. Samuti võib kvaliteetne mööbel korraliku hooldamise tulemusena teenida lauda mitmeid põlvkondi.

Korralduse maagia: Raamaturiiulid ja kapid on justkui võlusektsioonid, mis hoiavad toa korras ja organiseerituna. Kui lapse asjad ja koolist saadud õppematerjalid endale oma koha leiavad, saab lapse keskendumisvõime sära helendada nagu maagiline säde.