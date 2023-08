1. Värsked lilled

Värsked lõikelilled on feng shui superkangelased. Need toovad koju rõõmu ja looduse qi (elujõuenergia). Öeldakse, et lõhnavad värsked lilled aitavad avada kõik, mis on kinni jäänud. Nii et, kui tunned, et oled elus „kinni jäänud“, too tuppa värsked lõikelilled.